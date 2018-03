Popolari per l'Italia, a Termoli il senatore Mario Mauro

TERMOLI. Alle ore 16.30, a Termoli, in via dei Gelsi, n. 32 (presso lo stabile AG Soluzioni Pace), si terrà un incontro con gli organi di informazione finalizzato alla presentazione della lista dei candidati “Popolari per l’Italia” per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del prossimo 22 aprile. Parteciperanno all’evento il segretario regionale Vincenzo Niro, il presidente del Partito “Popolari per l’Italia” Sen. Mario Mauro, il candidato Presidente della Giunta regionale Donato Toma e i candidati della lista.