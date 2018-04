“Un concerto per loro”, aiutiamo la casa di riposo Achille Morrone

LARINO. È in programma venerdì sera – 6 aprile - alle ore 20 nel Teatro Risorgimento, “Un concerto per loro”, evento di beneficenza in favore della Casa di Riposo “Achille Morrone” di Larino, che da poco ha mutato la sua ragione sociale da ente morale a Fondazione.

Promosso dal Comune di Larino, dal Lions Club frentano, dal gemellato Lions club di San Marco in Lamis e dalla Pro Loco il concerto di beneficenza vedrà il Direttore Antonio Claudio Bonfitto dirigere l’orchestra di Fiati Santa Cecilia di San Marco in Lamis.

Il ricavato sarà donato alla Fondazione Casa di Riposo “Achille Morrone”.