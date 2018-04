Lions Day, domenica l'evento celebrativo con il Lions Club Termoli Tifernus

TERMOLI. Domenica 8 aprile i soci del Lions Club Termoli Tifernus con il presidente Mariangela Martella, con la collaborazione della Misericordia di Termoli, festeggeranno il LIONS DAY nella piazza V. Veneto dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle ore 16,30 alle 20,00. Per l'occasione sarà allestito un gazebo nel quale gli stessi soci daranno spiegazioni, a chi lo vorrà, dei compiti e funzioni di chi ne fa parte ma soprattutto di cosa fanno, il tutto in una giornata celebrativa insieme alla gente comune.

Il service rappresenta un appuntamento molto importante per i soci del club termolese che cercheranno di infrangere quel velo sottile di riservatezza che non appartiene al club, inoltre la presenza del personale della Misericordia oltre a dare dimostrazioni dell'uso delle attrezzature e mezzi di soccorso, darà nozioni di pronto soccorso con la possibilità di misurare la pressione arteriosa, il tutto allietato da artisti per intrattenere i bambini.