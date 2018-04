"Puliamo la spiaggia", l'iniziativa a Petacciato marina

PETACCIATO. Sensibilizzare i Cittadini sulle tematiche del rispetto dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio naturalistico in genere e delle spiagge in particolare, è elemento essenziale per una corretta fruizione del nostro territorio e l'affermazione di un atteggiamento civico degno di una moderna regione.

L'iniziativa è fissata per sabato 7 aprile con raduno alle ore 9:30 a Petacciato marina nei pressi del C.E.A. (Centro Educazione Ambientale).

La spiaggia è di tutti: si invitano gruppi, associazioni e cittadini di buona volontà disposti a offrire il loro contributo per rendere più fruibili le nostre spiagge, per esaltare la loro bellezza, per dare centralità nel quotidiano alla cura e alla tutela del nostro territorio.

Con la partecipazione del Comitato Art. 21 e della Protezione Civile di Petacciato, l'Altra Guglionesi, l'Associazione Italiana Sicurezza Ambientale di Campomarino, le Coop. Cosmo e Medihospes e la preziosa collaborazione dell'ARSARP.

La giornata ecologica ha ottenuto il patrocinio del Comune di Petacciato e del Life Maestrale.

Ospiti d'onore della manifestazione saranno gli alunni dell'Istituto Superiore Scuola & Lavoro di Termoli.