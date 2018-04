Il Presidente del Parlamento Europeo Tajani in visita in Molise

ISERNIA. Sabato prossimo, 7 aprile, il Presidente del Parlamento Europeo, on.le Antonio Tajani, visiterà il Molise.

Alle ore 15, nell’aula consiliare del Comune di Isernia, Tajani incontrerà il sindaco Giacomo d’Apollonio, la giunta e i consiglieri comunali. Successivamente, alle ore 16, si recherà al Museo del Paleolitico, luogo considerato di grande importanza per la ricostruzione dei primi popolamenti umani in Europa. Ad attendere il Presidente ci saranno i sindaci dei Comuni della Provincia di Isernia. La visita al Museo sarà anche occasione di confronto con amministratori, rappresentanti delle associazioni di categoria e ordini professionali per discutere insieme dei fondi europei relativi alla programmazione 2014/2020 e del rilancio dell’economia nel Meridione.