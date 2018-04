Sabato a Termoli il candidato di centrosinistra Veneziale

TERMOLI. Il candidato del centrosinistra alla presidenza della giunta regionale del Molise, Carlo Veneziale, sarà a Termoli sabato mattina, 7 aprile, per iniziativa della presidente dell’assemblea regionale dem Laura Venittelli.

Due i momenti in programma: il primo un Caffè democratico al bar ‘La Rotonda’, all’incrocio tra via Pertini e via Firenze, a partire dalle 9.30; il secondo, dalle 10.30, con una visita itinerante del candidato nella ‘Passeggiata democratica’ alla fiera del primo sabato del mese che avrà luogo domattina in piazza Giovanni Paolo II e via America.

“Il Pd intende far ripartire il proprio percorso politico sul territorio stando in mezzo alla gente”, dichiara la Venittelli.