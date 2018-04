"Loco card" e Comune insieme per il sociale

CAMPOBASSO. Un aiuto concreto alle associazioni del territorio attraverso un potente strumento solidale di raccolta fondi. Si chiama “Loco card”, il progetto presentato nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio dal responsabile nazionale Antonio Mariani, dal referente regionale Antonella Iammarino e dall’assessore alle Attività Produttive Salvatore Colagiovanni che, d’intesa con Alessandra Salvatore assessore alle Politiche sociali, ha deciso di sostenere moralmente l’iniziativa.

“Loco card” permette alle associazioni di autofinanziarsi e allo stesso tempo di far risparmiare i propri tesserati e simpatizzanti, aiuta economicamente il no profit grazie ai consumi dei sostenitori nei punti vendita convenzionati facendo in modo che il 3% della spesa sia destinato a finanziare i progetti delle associazioni. In pratica, Loco card” distribuisce le card alle associazioni che, a loro volta, le assegnano a tesserati, amici e familiari. Si forma, così, un gruppo d’acquisto in grado di sostenere la propria associazione utilizzando la card nei negozi convenzionati. A Campobasso hanno già aderito 16 associazioni e circa 40 negozi.

“Il circuito – ha spiegato Mariani – è completamente automatizzato e strutturato in modo che tutte le spese siano comunicate via sms e chiunque possa vedere la propria donazione in tempo reale unendo la convenienza dello sconto immediato al titolare della card, alla donazione alla propria associazione”. Si tratta di una nuova modalità di sostegno completamente gratuito. “In modo trasparente e senza aggravio di spese – ha aggiunto Mariani - si riesce a sostenere le associazioni rendendole indipendenti dalle donazioni tradizionali che, di questi tempi, diventano sempre meno; ogni associazione, solitamente, distribuisce 500 card – ha concluso Mariani - considerando che ogni card mediamente produce al mese circa tre euro e facile fare il calcolo ed assicurare all’associazione una somma di 1.500 euro”. Le card possono rendere anche di più. A Vicenza, ad esempio, attraverso il circuito creato da "Loco card" è stato possibile finanziare la costruzione di un reparto ospedaliero.