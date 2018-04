3° Giornata nazionale della salute della donna, visite gratuite alla Fondazione “Giovanni Paolo II”

CAMPOBASSO. Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la terza edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Nella settimana dal 16 al 22 aprile alla Fondazione “Giovanni Paolo II”- ospedale del Network Bollini Rosa - verranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali nell’ambito di diverse aree specialistiche: ginecologia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare e senologia. Di seguito elenco dettagliato delle prestazioni con le modalità di prenotazione:

-Visita Ginecologica e Colposcopia. Sarà possibile prenotare soltanto telefonicamente, chiamando il numero 0874.312.794 il giorno 09/04/2018 dalle ore 9:00 alle ore 9:45.

-Visita senologica. Sarà possibile prenotare soltanto telefonicamente, chiamando il numero 0874312794 il giorno 10/04/2018 dalle ore 9:00 alle ore 9:45.

-Screening cardiologico per donne in età postmenopausa: visita cardiologica ed Elettrocardiogramma riservata alle donne in menopausa con meno di 60 anni, che in quanto tali presentano un rischio cardiovascolare più elevato. Sarà possibile prenotare soltanto telefonicamente chiamando il numero 0874312794 il giorno 09/04/2018 dalle ore 11:00 alle ore 11:45

-Visita cardiologica ed Elettrocardiogramma. Iniziativa riservata alle donne di tutte le fasce di età Sarà possibile prenotare telefonicamente il numero 0874312794 il giorno 11/04/2018 dalle ore 9:00 alle ore 10:00.

Le operatrice indicheranno il giorno e l’ora della prenotazione della visita e/o esame.

A chi non è riuscito a partecipare alla scorsa edizione dell’Open Day per il numero eccessivo della richieste, ma ha comunque lasciato i contatti, la Fondazione offrirà una nuova possibilità: verrà ricontattato dalle operatrici per sottoporsi gratuitamente ad una visita ginecologica.

Nella hall del Centro sarà attivo anche un desk informativo in cui verrà distribuito materiale informativo.

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it oppure www.fgps.it