Tributo alla carriera del maestro De Gregorio, domenica la seconda tappa del "Trofeo del Drago"

RICCIA. Tutto pronto in vista della seconda tappa del campionato di Kung Fu organizzato in onore del Maestro De Gregorio, domenica prossima, 8 aprile 2018, a Riccia.

Le 7 squadre che compongono il sodalizio molisano che ha dato il via nel 2018 al "Trofeo del Drago" continuano a raffinare i propri allenamenti in modo da prepararsi ad eccellere nelle gare di Kung Fu.

L’evento rappresenta la naturale prosecuzione del torneo inerscuola avviato circa 40 anni fa dal Maestro termolese Salvatore De Gregorio, fondatore della A.N.K.D. (Associazione Nazionale Kuoshu del Drago) e precursore delle arti marziali in Italia che ha portato il Molise alla ribalta delle competizioni nazionali ed internazionali. Il "Trofeo del Drago" nasce infatti come tributo alla carriera marziale del Maestro, scomparso prematuramente lo scorso novembre 2017. L’idea delle associazioni che storicamente hanno collaborato con L`A.N.K.D. è stata quella di unirsi in un campionato composto di tre tappe, con gare di combattimento e forme, sulla base delle quali gli atleti si sfideranno e collezioneranno punti validi per l’accesso alla classifica ufficiale.

L’evento di Riccia rappresenta la seconda tappa del campionato, a valle della prima sessione svoltasi con successo a Mafalda (CB). Più di cento atleti da Termoli, Campomarino, Portocannone, Campobasso, Guglionesi e Riccia si sono sfidati a suon di tecniche marziali, con i più piccoli in gara già dai 5-6 anni (Baby Sanda). Per loro un regolamento a regole attenuate, che permette in tutta sicurezza lo sviluppo delle capacità tecnico/motorie e contribuisce alla maturazione di atleti che in futuro possono performare ai più alti livelli in competizioni federali (Federazione Italiana Wushu Kung Fu). Il campionato infatti è insignito dell`alto patrocinio della F.I.Wu.K, disciplina sportiva associata per la quale il Maestro De Gregorio ha ricoperto incarichi di rilievo.

In base alla classifica attuale del campionato in corso, che premia le società in funzione della qualità tecnica dei propri allievi ed in base al numero di partecipanti. Sul podio vediamo per il combattimento l`A.W.K.R. di Riccia del Maestro Biagio Fanelli, l`A.N.K.D. del Maestro De Gregorio Basso e la Fitness Center di Guglionesi, mentre per la sezione forme il podio è presieduto da A.W.K.R., Tifernus del Maestro Di Labbio Costantino e IKKA Kenpo Karate del Maestro Antonelli Carlo. Tutte le società hanno ora il difficile compito di confermare I buoni risultati in vista della tappa finale di Termoli a novembre 2018, dove verrà consegnato il Trofeo 2018 alla miglior squadra e ai migliori atleti del campionato per le diverse specialità`. Il presidente A.N.K.D. ci tiene a sottolineare come questa manifestazione sia importante da un lato per lo sviluppo dei ragazzi che hanno bisogno di competere sul territorio, prima di calcare palchi importanti, ed infine come sia altresì importante dare seguito a quello che è stato fatto fino ad oggi da un Senatore del Kung Fu come il Maestro Salvatore De Gregorio, onorato dell’Ercole Sannita in bronzo all’apertura della prima tappa lo scorso 11 febbraio 2018.

Agli eventi in programma a Riccia partecipano attivamente anche delegati ed ufficiali di gara riconosciuti dalla federazione nazionale, a conferma del livello qualitativo della competizione. "Bisogna continuare a lavorare bene in palestre durante gli allenamenti e a fare esperienze importanti in gara, così da poter continuare ad esprimere un buon livello tecnico nelle gare importanti. Il livello tecnico in Italia e all’estero è molto alto e di sicuro impegnarci a competere internamente promuove quei valori dello sport sani e costruttivi. Le novità introdotte della classifica e dei migliori atleti da premiare alla fine del campionato porteranno di sicuro i nostri atleti ad impegnarsi per raggiungere I loro obiettivi.