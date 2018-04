Campagna di raccolta del Lions Club Host per il riciclo di cellulari e smartphone usati

TERMOLI. Il Lions Club “Termoli Host” ha organizzato una Campagna di raccolta per il riciclo dei cellulari e degli smartphone usati finalizzata al recupero dei loro materiali in collaborazione con The Jane Goodall Institute Italia. Si intende in tal modo attraverso il recupero dei preziosi materiali usati favorire la riduzione delle attività estrattive dei medesimi e i correlati danni all’ambiente.

Con i proventi di questa raccolta si contribuirà a sostenere le spese per l'istruzione dei piccoli della Casa del Bambino di Sanganigwa Kigoma in Tanzania. Mercoledì 11 aprile 2018 a Termoli alle ore 9 ci sarà un incontro su questa iniziativa con gli studenti della Scuola Media Albert Schweitzer e alle ore 11 con i bambini della Scuola Elementare di Via Stati Uniti.

Alle ore 17 dello stesso giorno ci sarà la presentazione del Progetto presso l’Aula Adriatico dell’Università degli Studi del Molise di Termoli; interverranno il prof. Rossano Pazzagli dell’ Università degli studi del Molise, Ester Tanasso Presidente del Lions Club “Termoli Host” e Daniela De Donno Presidente della “Jane Goodall Foundation Italia” e vincitrice del Premio nazionale Terre de Fammes; questo premio internazionale, viene assegnato dalla Fondazione Yves Rocher a donne che operano nel mondo per la tutela dell’ambiente, è stato per la prima volta assegnato ad un italiana.

The Jane Goodall Institute è un’organizzazione no-profit internazionale fondata negli Stati Uniti a San Francisco nel 1977 dalla scienziata Jane Goodall, i cui studi sul comportamento degli scimpanzé hanno cambiato il modo di intendere il nostro rapporto con gli altri animali.

Giovedì 12 gli incontri con gli studenti di Termoli proseguiranno alle ore 9 presso la Scuola Media “Oddo Bernacchia” e alle ore 11 presso il Liceo Artistico “Jacovitti”.