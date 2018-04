Sicurezza sui luoghi di lavoro, Confcommercio Molise raccoglie l’appello di Italia Loves Sicurezza

CAMPOBASSO. Ogni anno in Italia circa 1000 persone perdono la vita sul luogo di lavoro. A questi si aggiungono migliaia di vittime causate da incidenti stradali e domestici e moltissime migliaia di infortuni gravi occorsi a lavoro, in strada, in casa e nel tempo libero. Nei soli primi mesi del 2018 più di 150 morti.

Confcommercio Molise ha raccolto l’appello di Italia Loves Sicurezza #ILS18, collaborando alla realizzazione di uno dei 600 eventi previsti nel Roadshow nazionale di #ILS18.

In occasione della Giornata mondiale della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, a partire dal prossimo 24 aprile in Molise si svolgeranno una serie di eventi che si concluderanno il 28 aprile nella cornice del Palazzo Ducale di Larino (CB). Un contest artistico come veicolo di riflessione, di curiosità e di conoscenza per una vita più sana e sicura.

Nato come movimento culturale dall’idea di Davide Scotti, Segretario Generale di Fondazione LHS - ente no profit creato da Saipem S.p.A, Italia Loves Sicurezza è un movimento di persone (definite “ambassador”) che vuole contribuire a cambiare la cultura in ambito salute e sicurezza in Italia.

Nel Molise l’Ambassador è Gaetano Ricci che lavora come Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, e Responsabile tecnico della gestione dei rifiuti. Consulente in materia di sicurezza e ambiente, docente formatore in materia di sicurezza sul lavoro e relatore in diversi seminari in materia ambientale. Coordina inoltre per il settore Ambiente & Sicurezza le attività dell’Associazione Molisana Artigiani.

Tra le numerose iniziative in programma c’è “Sicuramente…Arte”, selezione di disegni, sculture, rappresentazioni grafiche, incisioni e fotografie artistiche sul tema della sicurezza del lavoro e degli infortuni. La partecipazione è libera: le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il prossimo 12 aprile. Tutte le informazioni sono reperibili sulla pagina facebook https://www.facebook.com/italialovessicurezzamolise/.

Scheda di sintesi degli eventi in Molise

18 aprile 2018 “I Piccoli leader del soccorso” con le classi dell’ Istituto Comprensivo "A. Magliano"

19 aprile 2018 Educazione alla sicurezza” attraverso il metodo del “Learning by doing”

24 aprile 2018 Tappa a Termoli della Run4Safety. Corsa in solitaria di 1000 km con il fine di sensibilizzare sui temi della salute e sicurezza a cura dell’Ambassador Mario Stigliano

Bando di concorso “Sicuramente…arte” con esposizione delle opere pittoriche, fotografiche e artistiche in genere presso il Palazzo Ducale di Larino dal 25 aprile al 1 maggio.

28 aprile Emergency Simulation Scenarios: dimostrazioni di manovre di Rianimazione Cardio Polmonare e disostruzione delle vie aeree con Cives e VVF

28 aprile Safety & Health Cooking: Cucina in cantiere

28 aprile Spettacolo musicale/teatrale “…..in tutti i sensi” con testimonianze di chi ha vissuto o vive il rischio, la sicurezza e i suoi effetti

Nello specifico, tra le tante attività che caratterizzeranno l’evento, con la collaborazione del docente e chef Mauro Inglese e di alcuni allievi dell’Istituto Alberghiero di Termoli, si è pensato ad una performance culinaria dal titolo “Safety & Health Cooking”, cucina in cantiere.

ll cantiere diventa laboratorio sperimentale di cucina in tutti i sensi… guardare, odorare, gustare. L’ambientazione è un cantiere vero e proprio con luci, suoni e colori dove il gruppo che opera; personaggi ibridi, operai e cuochi, trasformano gli strumenti di costruzione in strumenti di cucina per preparare “elementi” in degustazione per il pubblico.

Cucina in cantiere non vuole essere soltanto un momento bizzarro, ma anche un’occasione per diffondere il messaggio dell’importanza di una sana e sicura cultura alimentare, dimostrando che è possibile perseguire il benessere conciliando gusto, piacere della buona tavola, creatività e sperimentazione in cucina.

Lo spettacolo di chiusura“…..in tutti i sensi”vuole prendere il cuore delle persone cercando di inoculare il virus del consapevole amore per la propria vita. Testimonianze alternate a musica dal vivo, a brevi racconti e rappresentazioni artistiche cercheranno di portatore lo spettatore verso questa consapevolezza.

