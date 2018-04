Vinti altri ricorsi con il Comitato Protrignina Abruzzo e Molise

PETACCIATO. "Nella giornata di ieri è giunta all’ufficio di Presidenza della nostra associazione la comunicazione di sgravio totale della ingiunzione n.769 per euro di 695,89 del 19.12.2017 della società di riscossione coattiva Postetributi di Torino mandataria del Comune di Petacciato(CB) in riferimento al verbale n.55 del 25.02.2009 per un verbale autovelox originario di 140,00 euro nei confronti della nostra associata Voronenko Olga ( originiaria del Kazakhstan coniugata con un italiano)di San Salvo(CH).

Come in altri casi, abbiamo acclarato attraverso l’accesso agli atti la decadenza della pretesa tributaria per prescrizione avvenuta ed abbiamo formalizzato la richiesta di sospensione ai sensi e per gli effetti della legge 228 del 2012, che è stata accolta con lo sgravio totale del carico a ruolo, quindi nessuna somma è più dovuta al comune di Petacciato(CB).

Sono giunte alla nostra associazione i complimenti e le felicitazioni da parte dell’associata."

Il Presidente Antonio Turdò