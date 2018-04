La Fly Sport in trasferta sul campo del Santa Lucia

TERMOLI. La penultima giornata della regular season della serie B nazionale propone in calendario l’incontro in trasferta per la Fly Sport Inail Molise sul campo del Santa Lucia Roma, palla a due domenica ore 15.00. Una gara che, come ormai noto, si giocherà solo ai fini statistici visto che il quintetto capitolino, su provvedimento della Fipic nazionale, è stato posto fuori classifica da inizio campionato.

Una partita che servirà ai cestisti molisani come allenamento in vista dell’ultimo atto che si svolgerà fra quindici giorni in casa contro il Don Orione Roma. Coach Gabriele Pasciullo dovrebbe recuperare qualche infortunato ed influenzato rispetto all’ultima uscita in modo tale da poter presentare una squadra più al completo a referto. L’obiettivo resta sempre lo stesso: onorare a pieno il campionato e giocare al meglio gli ultimi due match per dare regolarità a tutta la stagione.