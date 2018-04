CAMPOBASSO. All’UniMol il convegno nazionale sulla nuova Valutazione di Impatto Ambientale (Via).

L’Università degli Studi del Molise ospiterà domani, giovedì 13 aprile, il prestigioso convegno nazionale dell’Associazione Italiana di Diritto dell’Ambiente (Aidambiente), patrocinato dal Comune di Campobasso, accreditato all’Ordine degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino, ed a cura di UniMol con il Dipartimento Giuridico, la Scuola di Dottorato e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

Oggetto del confronto fra i maggiori esperti nazionali della materia sarà la nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale (Via) a pochi mesi dalla sua entrata in vigore.

L’incontro rappresenta l’occasione per fare il punto sulle principali innovazioni che coinvolgono tale istituto che rappresenta lo snodo fondamentale per operare il bilanciamento degli interessi sensibili come quello della sostenibilità ambientale e quelli legati alla realizzazione di progetti e interventi di fondamentale importanza per lo sviluppo economico del nostro Paese.

Appuntamento dunque alle ore 11, con gli indirizzi augurali e di benvenuto delle Autorità accademiche e istituzionali, nell’Aula Centro Servizi Culturali “G. A. Colozza” del I Edificio Polifunzionale di viale Manzoni a Campobasso.

In due momenti suddiviso il programma scientifico della giornata. I lavori infatti saranno distribuiti in una sessione plenaria con relazioni di carattere generale per poi proseguire nel pomeriggio, con due panel dedicati ad aspetti specifici della nuova disciplina con interventi di carattere interdisciplinare.