Richieste e proposte della Cgil agli aspiranti Governatori: arriva Nino Baseotto

CAMPOBASSO. Domani, giovedì 12 aprile, alle ore 15, presso la sede dalla Cgil Molise in via Mosca, si terrà una presentazione pubblica delle richieste e delle proposte sindacali in vista delle prossime consultazioni elettorali regionali in programma per il giorno 22 aprile.

I temi del lavoro, della programmazione, della sanità, dell’istruzione, dell’università, dell’alta formazione, della cultura, dello sviluppo ad esempio dovrebbero rappresentare una priorità all’interno del dibattito politico.

Il Molise ha una estrema urgenza di ripartire con proposte credibili e sostenibili nell’interesse dei molisani.

All’iniziativa, oltre alla partecipazione di lavoratori e associazioni, sarà presente il segretario nazionale di Organizzazione Cgil Nino Baseotto.