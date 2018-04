Attualità e dialogo, all'Alfano ciclo di incontri promosso dal Laboratorio di Storia Contemporanea

TERMOLI. Giovedì 12 aprile 2018 alle ore 17.00 presso l’Aula Magna del Liceo Classico in via Asia 2 a Termoli, i docenti e gli studenti dell’Istituto Alfano invitano la cittadinanza al primo appuntamento di “Tu che ne pensi di …”, ciclo di incontri promosso dal Laboratorio di Storia Contemporanea del Liceo termolese. Ospite il prof. Matteo Santarelli, dell’UniMol, che proporrà la relazione iniziale sul tema: “La criminalità organizzata in Italia”, cui seguirà il dibattito/gara a squadre animato dagli studenti e coordinato dagli insegnanti.

Anche l’edizione di quest’anno, curata dai proff. Mario Mascilongo e Francesca Lemme, affronterà tematiche di attualità: oltre alla criminalità organizzata, saranno oggetto di dibattito la situazione della Corea del Nord, con le ripercussioni politiche e militari sul resto del mondo; il problema dell’indipendentismo catalano e le tensioni generate in Spagna e in Europa.

La Dirigente, dott.ssa Concetta Rita Niro, sottolinea così il ruolo fondamentale delle discipline storiche nell'educazione dei giovani: «La scuola propone ai giovani il dialogo e la conoscenza, in un tempo in cui sembra abbiano cittadinanza soltanto la faziosità e la contrapposizione. Un significativo contributo per "allenare" i ragazzi al dibattito, al rispetto dell'altro, alla vita democratica».

Prossimi appuntamenti: venerdì 20 aprile ore 17.00, “La Corea del Nord” - prof. Lorenzo Scillitani (Unimol) e venerdì 4 maggio ore 17.00, “La Catalogna” - prof. Andrea Pennini (Università del Piemonte Orientale).