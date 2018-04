Siglato un protocollo d'intesa tra Procura Nazionale Antimafia e Procure molisane

CAMPOBASSO. E’ stato sottoscritto oggi a Campobasso da parte del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Campobasso, dott. Guido Rispoli, dal Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dott.ssa Elisabetta Pugliese, dal Procuratore Distrettuale di Campobasso, dott. Nicola D’Angelo, dal Procuratore di Isernia, dott. Paolo Albano e dal Procuratore di Larino facente funzioni, dott. Antonio La Rana, un protocollo d’intesa in materia di indagini finalizzate all’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali.

La prevenzione costituisce uno degli strumenti più efficaci per il contrasto alle mafie, soprattutto sotto l’aspetto patrimoniale, pertanto la firma del protocollo d’intesa è un importante segnale dell’attività che la magistratura molisana pone in essere in materia di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni criminali nella regione, attesa anche la vicinanza a realtà geografiche con più alta densità di sodalizi riconducibili alla criminalità organizzata pugliese e campana che rendono incombente il pericolo d’infiltrazione e prioritario l’obiettivo del contrasto.

Il protocollo è la disciplina del rapporto che intercorre tra i vari uffici giudiziari requirenti al fine di coordinare al meglio l’azione di prevenzione.