Ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto buoni risultati per il molisano Lallopizzi

TERMOLI. Nella prima giornata dei Campionati Assoluti Primaverili UnipolSai di nuoto in svolgimento allo Stadio del Nuoto di Riccione, l’atleta Lallopizzi, in forza al Team Nuoto Lombardia ed allenato dal coach Gianluca Cerri ha esordito nella più importante competizione nazionale tra atleti di fama internazionale.

Lo start martedì 10, che con le batterie del 50 dorso ha subito visto impegnato l’atleta molisano: con un tempo di 26.92, primo della sua batteria, è riuscito a classificarsi per la finale juniores con il terzo crono. Finale che si è svolta nel pomeriggio e che ha concluso al 5° posto, ottenendo il 26° tempo assoluto. Il giorno successivo Lallopizzi è stato impegnato nei 100 dorso, conclusi in 59.51.

L’allenatore e l’atleta sono molto soddisfatti per i risultati raggiunti, anche perché Lallopizzi è riuscito a strappare la qualificazione per gli Internazionali d’Italia – Trofeo Sette Colli, in programma presso la piscina del Foro Italico di Roma a fine giugno.