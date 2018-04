Minibasket, 80 bambini dell’Airino Basket a lezione da Maurizio Cremonini

TERMOLI. Ottanta bambini di Termoli, dai 5 agli 11 anni, a lezione di basket con Maurizio Cremonini, responsabile nazionale settore minibasket. L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto nazionale “Camminare insieme”.

Dalle 15 di ieri alle 19, i giovanissimi appartenenti alle varie categorie, nel palazzetto dello sport della città seguiranno informazioni e consigli da Cremonini non solo per l’apprendimento sportivo ma anche una condivisione di esperienze educative. “Il minibasket come strumento di crescita della persona oltre che del giocatore – spiegano i “coach” dei bambini dell’Airino Basket -. Questa iniziativa punta ad una condivisione educativa e formativa di questo sport”.