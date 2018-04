Fratelli d'Italia a San Giuliano di Puglia per dire no al centro-hub

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Tre politici di livello nazionale a Sam Giuliano di Puglia in 3 giorni. Se sono note le visite di Silvio Berlusconi, di ieri sera alle 18, e di Matteo Salvini lunedì mattina, oggi, sabato 14 aprile, alle ore 16, il senatore Salvatore Deidda di Fratelli d'Italia, unitamente al sottoscritto ed al portavoce comunale di Colletorto Cosimo Mele si recherà presso il villaggio provvisorio di San Giuliano di Puglia per discutere insieme alle comunità locali interessate della riconversione della struttura e delle problematiche connesse alla eventuale creazione di un centro-hub per centinaia di migranti. Ad annunciarlo il portavoce provinciale Costanzo Della Porta.