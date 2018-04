Annalisa Frontalini presenta a Termoli il libro “Dentro la pausa di una musica jazz”

TERMOLI. Nell’ambito del ciclo “Incontri d’autore”, Annalisa Frontalini presenta il libro “Dentro la pausa di una musica jazz” (Di Felice Edizioni) alle ore 18 presso la Libreria Fahrenheit, in Via Cina 34. “Dentro la pausa di una musica jazz”, libro di poesie e foto d’autore, ha la prefazione di uno degli esponenti più originali della poesia contemporanea, Claudio Damiani, autore di diverse raccolte poetiche tradotte in tutto il mondo, ed è impreziosito dagli splendidi scatti di Paolo Soriani, fotografo d’arte tra i più illustri del panorama nazionale, che ha scritto anche la postfazione. Il filo conduttore del libro è l’amore, ma non solo quello per l’altro sesso, ma anche per le persone care, per i luoghi, per i ricordi, per l’amore stesso, che sopravvive, a sua volta, a ogni storia d’amore.

Annalisa Frontalini, da sempre attenta al mondo dell’arte e già da tempo organizzatrice e promotrice di eventi culturali, è presidente dell’associazione culturale “Rinascenza” di San Benedetto del Tronto, di cui la libreria Fahrenheit è orgogliosa partner, e direttore artistico della rassegna letteraria e musicale “In Art”, una raffinata kermesse che propone incontri caratterizzati dall’unione di diversi generi artistici. Per la Di Felice Edizioni dirige la collana “Note di Rinascenza”, che accoglie opere che hanno come sottofondo una melodia. Modera l’incontro Valeria Di Felice, fondatrice della Di Felice Edizioni, casa editrice aperta a vari generi letterari (poesia, narrativa, saggistica) e che si rivolge sia agli scrittori emergenti che alle penne più autorevoli contemporanee e del passato, selezionando con cura opere di alta qualità, in grado di arricchire il patrimonio culturale e di stimolare riflessioni edificanti.