Mariaedda Iantomasi e Nicola Di Tullio campioni regionali di liscio unificato

TERMOLI. Piccoli ballerini crescono e conquistano titoli. E’ il caso di Mariaedda Iantomasi e Nicola Di Tullio (nella foto), che oltre a detenere anche per questo 2018 il titolo di campioni regionali di danze standard, hanno conquistato da poco la medaglia d'oro anche nella categoria liscio unificato, che peraltro hanno iniziato a danzare da pochissimi mesi.

Per questi due ragazzi si sta prospettando una brillantissima carriera considerando il fatto che da soli due anni hanno iniziato a volteggiare e danzare sulla mattonella.

i due ragazzi che sono seguiti dal loro maestro Nunzio Elia, pur ancora in tenerissima età, mostrano una passione sfrenata per questa disciplina il segreto per iniziare fin da subito a fare incetta di titoli, medaglie e trofei oltre alle tante soddisfazioni per loro e chi li segue costantemente, senza tralasciare il fatto non di secondaria importanza che portano con onore in alto nel Molise il nome della città di Termoli e quando si va fuori parimenti.