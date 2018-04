Regionali, "invasione" di manifesti, candidato chiede scusa

ISERNIA. I suoi manifesti elettorali "invadono" i tabelloni e il candidato è costretto a chiedere scusa. Antonio Tedeschi, nelle liste di Popolari per l'Italia alle prossime elezioni Regionali, sceglie Facebook per fare "mea culpa". "Senza la mia autorizzazione - scrive sul suo profilo pubblico - sono stati affissi ad Isernia i miei manifesti elettorali al di là di ogni criterio e in tutti gli spazi presenti. Mi scuso personalmente per chi ha agito in modo scorretto, ma preciso che non ne ero al corrente e infatti ho già provveduto a farli rimuovere".

"L’essere prepotente - spiega Tedeschi - non mi appartiene, mi ritengo una persona per bene e porgo di nuovo le mie scuse a tutti per chi non segue le regole e agisce senza pensare alle conseguenze, per giunta mettendo in cattiva luce la mia persona". Sui social erano piovute tantissime critiche, anche da parte di altri candidati. Qualcuno aveva annunciato segnalazioni in Prefettura.