L'ex Ministro del Welfare Cesare Damiano al teatro Fulvio di Guglionesi

GUGLIONESI. L’ex Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del secondo Governo Prodi, già Presidente della Commissione Lavoro presso la Camera dei Deputati, l’on. Cesare Damiano, sarà a Guglionesi, alle ore 18, nel Teatro Fulvio, per sostenere la candidatura di Carlo Veneziale a Presidente della Regione Molise. L’incontro, promosso dalla Federazione Pd del Basso Molise e dal Pd Molise, vuole aprire una finestra elettorale sui programmi del centrosinistra e del Partito Democratico in particolare, centrata sul lavoro e sul sistema della previdenza e delle pensioni. Settori strategici, nei quali Cesare Damiano si è distinto per essere stato sempre dalla parte dei lavoratori e dei pensionati.

Come in seguito alle problematiche sorte con la riforma delle pensioni Fornero, quando l'on. Damiano si è posto in rotta di collisione con il Governo Monti, presentando la proposta di legge per istituire forme di uscita flessibile dal lavoro e non scaricare tutto il peso della crisi sui lavoratori. Dunque, un’occasione di riflessione sulla situazione nazionale e locale, dove il tema del lavoro resta al centro delle politiche del Partito Democratico e del centrosinistra che si candidano alla guida della Regione Molise.