E dopo il tour nel Cratere per Salvini servito il brodetto da Nicolino

TERMOLI. Salvini a pranzo in questo momento al ristorante "da Nicolino" con Enzo Cannone, imprenditore locale e ospite con altri nel locale tipico termolese per gustarsi un ottimo brodetto. Dopo il pranzo sarà a Montenero di Bisaccia per poi far ritorno a Termoli intorno alle 17.30 per incontrare in piazza Duomo la cittadinanza adriatica.