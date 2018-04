All’Unimol un incontro per presentare il “Dizionario sociale del terremoto”

TERMOLI. All’Università del Molise incontro pubblico con il sociologo Marco Giovagnoli, docente all’Università di Camerino e all’Università del Molise e autore di un originale “Piccolo dizionario sociale del territorio”.

Prendendo spunto dal sisma dell’Italia centrale del 2016-17, il libro propone un repertorio di questioni da affrontare per la ricostruzione sociale e materiale delle zone colpite: da ‘abbandono’ a ‘zona rossa’, passando per ‘comunicazione’, ‘ricostruzione’, ‘solidarietà’, ‘speculazione’ e molte altre, che dimostrano come il terremoto sia al tempo stesso dramma umano, sociale e politico.

L’incontro si svolgerà mercoledì 18 aprile dalle ore 18 nell’Aula Adriatico dell’Università a Termoli.

Con l’autore Marco Giovagnoli interverranno la prof. Monica Meini, geografa e vicepresidente dei corsi di laurea sul turismo Unimol e lo studente Stefano Rinaldi, rappresentate degli universitari termolesi.

L’iniziativa è organizzata dai due corsi di laurea sul turismo attivi a Termoli, nell’ambito del ciclo Asterischi* che propone periodicamente incontri culturali aperti alla cittadinanza in cui professori, studenti e pubblico possano interagire liberamente su particolari tematiche, discutendo di libri, film, eventi e saperi. Il ciclo ha l’obiettivo di connettere maggiormente Università e società, a partire dal coinvolgimento dei giovani e dei cittadini.