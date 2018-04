Rinviata l'assemblea nazionale dem, Venittelli: ora il rush finale per il 22 aprile

TERMOLI. «Da poco abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale che rinvia l'assemblea nazionale del Pd precedentemente fissata a sabato 21 aprile, vigilia del voto in Molise. Non posso che essere soddisfatta per questa decisione che avevamo auspicato da dieci giorni. Non sarebbe stato un segnale positivo quello di ignorare di fatto il passaggio elettorale molisano, come sta dimostrando l'evidenza avuta sul palcoscenico italiano dal voto del 22 aprile».

Ad affermarlo, appena ufficializzato il rinvio a data da destinarsi dell’assemblea nazionale del Partito democratico, è stata la presidente dell’assemblea regionale dem del Molise, Laura Venittelli.

«Dirigenti, eletti e attivisti del Partito democratico ora dovranno profondere il massimo sforzo in Molise e Friuli, chiamate al voto nel giro di appena sette giorni, per conquistare l’indispensabile inversione di tendenza rispetto al dato del 4 marzo scorso – conclude la Venittelli – oltre a seguire con estremo senso di responsabilità l’evolversi della situazione politica nazionale e internazionale».