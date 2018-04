Unicef, nel weekend torna l’iniziativa dell’Orchidea in Piazza Monumento

TERMOLI. I prossimi 21 e 22 aprile, in oltre 2.200 piazze in tutta Italia torna l’Orchidea dell’UNICEF a sostegno dei “Bambini Sperduti”, colpiti da conflitti, violenze, calamità o povertà, alla ricerca di una vita migliore.

Quest’anno circa 11.000 volontari UNICEF si mobiliteranno per promuovere l’iniziativa. A fronte di un contributo sarà possibile ricevere l‘Orchidea UNICEF e sostenere la campagna “Bambini Sperduti” per garantire aiuto, sostegno e protezione a tanti bambini.

“Siamo orgogliosi di annunciare che anche quest’anno torna in piazza l’Orchidea dell’UNICEF, arrivata ormai al nono anno” – ha dichiarato Giacomo Guerrera, Presidente dell’UNICEF Italia. “Grazie al sostegno di migliaia di volontari e di tutti coloro che hanno deciso di sostenere l’UNICEF in questa iniziativa, in otto edizioni, abbiamo raccolto più di 12 milioni di euro e salvato così le vite di milioni di bambini in tutto il mondo. Il nostro lavoro però non si ferma, perché insieme possiamo fare molto di più. Per cui invito tutti a scendere in piazza i prossimi 21 e 22 aprile per sostenere l’UNICEF e tutti quei bambini che hanno bisogno del nostro aiuto.”

Grazie alla campagna “Bambini Sperduti”, nel 2017 in Italia nell’ambito di ONE UNICEF Response sono stati oltre 7.000 i minori stranieri non accompagnati raggiunti dall’UNICEF; 1.195 i kit d’emergenza distribuiti a bordo delle navi della Guardia Costiera; 1.600 gli operatori sociali formati; 2.100 gli adolescenti che hanno partecipato ad attività di supporto ai percorsi educativi e oltre 500 i minori ascoltati attraverso piattaforma digitale U-Report on the move, che permette un canale diretto con i minori con cui si è condotto un percorso volto all’empowerment e allo sviluppo delle competenze di vita.

In Molise saranno allestite 32 postazioni e sarà possibile trovare le orchidee nelle seguenti piazze:

CAMPOBASSO: C.C. Centro del Molise – sabato 21

CAMPOBASSO: Piazza Municipio - domenica 22

ISERNIA: Piazza Veneziale c/o Parrocchia del Sacro Cuore - domenica 22

SANT’ELIA A PIANISI: Piazza Municipio - sabato 21 e domenica 22

MACCHIA VALFORTORE: Piazza San Nicola - domenica 22

RICCIA: Piazza Umberto I - domenica 22

SAN GIOVANNI IN GALDO: Piazza Municipio - domenica 22

CASTELLINO: Piazza Municipio - domenica 22

TRIVENTO: Piazza Fontana - domenica 22

TERMOLI: Via Stati Uniti c/o Terzo circolo didattico – venerdì 20

TERMOLI: Piazza Vittorio Veneto - sabato 21 e domenica 22

MONTENERO DI BISACCIA: domenica 22

CASTELPETROSO- GUASTO: Piazza Bibiana e Serafina – domenica 22

CASTELPETROSO- PASTENA: Piazza san Nicola - domenica 22

CASTELPETROSO- INDIPRETE: Piazza don Raffaele Notte - domenica 22

CASTELPETROSO: Piazza Olmo Santuario dell’Addolorata - sabato 21 e domenica 22

SAN MARTINO IN PENSILIS: Viale Padre Pio - sabato 21 e domenica 22

GUGLIONESI: Piazza Garibaldi: domenica 22

BOJANO: Piazza Mercato – sabato 21

RIPALIMOSANI: Piazza San Michele sabato 21 e Convento San Pietro Celestino domenica 22

ORATINO: Piazza Chiesa – domenica 22

CAMPODIPIETRA: Piazza della Rimembranza – domenica 22

LARINO: Piazza del Popolo – domenica 22

CAMPOMARINO: Piazzale Guardia Costiera – domenica 22

JELSI: Piazza Umberto I – domenica 22

AGNONE: Piazza Unità d’Italia – domenica 22

PESCOLANCIANO: Piazza della Repubblica – domenica 22

CAROVILLI: Piazza Municipio – domenica 22

FROSOLONE: Piazza Alessandro Volta – domenica 29

VENAFRO: Piazza Salvo d’Acquisto - sabato 21 e domenica 22

MACCHIAGODENA: Piazza Fronte Chiesa - domenica 22

COLLI A VOLTURNO: Piazza municipio – sabato 21 e domenica 22