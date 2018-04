TERMOLI. Domenica 15 aprile 2018 si è svolta la seconda edizione dei FUN GAMES, giochi di funzionale ad esclusiva della palestra Functional Fab.

Coach Mastrangelo, approdato dalla pallamano tedesca e poi italiana sia come giocatore che come allenatore, collezionando frequenti vittorie dallo scudetto tedesco under 16 alla pallamano italiana nel San Benedetto e nel Pescara in serie B e A2, unisce l’esperienza pluriennale di giocatore e mister di squadra all’allenamento funzionale, sport che da qualche tempo ha preso piede in Italia e di cui Mastrangelo è stato uno dei pionieri nel Molise.

L’allenamento funzionale è una disciplina a corpo libero che con il solo utilizzo di pochi attrezzi garantisce il miglioramento sia fisico a livello estetico che appunto funzionale.

I 64 atleti suddivisi in gruppi misti uomo/donna si sono sfidati in circuiti a corpo libero la mattina, mentre il pomeriggio hanno impugnato i kettlebell in prove di forza sotto gli occhi vigili dei dieci giudici presenti. L’innovazione della stagione è stata l’introduzione delle classi di peso ad appannaggio esclusivo degli uomini. Nel pomeriggio gli 8 uomini e le 8 donne con il punteggio maggiore totalizzato durante la giornata hanno gareggiato in un unico circuito finale determinando il vincitore e la vincitrice assoluti nelle due categorie dei FUN GAMES: Daniele De Gregorio e Valentina Barone, entrambi atleti termolesi.

Da dove nascono i FUN GAMES? Dall’idea innovativa del funzionale “alla Mastrangelo” di convertire uno sport individuale in allenamento interattivo e di gruppo che potesse essere coinvolgente e futuristico adoperando più specificamente attrezzi come i kettlebell.

Perché tocco futuristico? Perché i kettlebell permettono allenamenti completi e sempre diversi, sia individuali che di squadra in luoghi e spazi senza limiti e senza particolari problematiche di utilizzo; ricordiamo le serate estive di allenamento funzionale sulla spiaggia in cui l’utilizzo dei kettlebell era ormai tradizione per tutti i functional addicted così come i bagni al termine delle lezioni alla luce del tramonto sulla cittadina termolese.

Dal 2018 la Functional Fab propone un dress code tutto nuovo con gare a cadenza quadrimestrale distinte in gare individuali e di gruppo che saranno aperte, nelle edizioni estive, a squadre ed atleti di ogni palestra e regione nel centro Italia.

Perché la necessità di una gara? Qual è lo scopo?

“Perché ci siamo accorti” - risponde Mastrangelo - “che l’agonismo ha sempre una marcia in più, prevede impegno costante e maggior disciplina e permette agli atleti momenti di condivisione importanti e questo è ciò che al momento mancava ad uno sport come l’allenamento funzionale.

Per ogni sportivo i giochi rappresentano una sfida, una meta importante e sono una forte motivazione all’impegno e alla disciplina, gli atleti si scoraggiano meno facilmente se hanno un obiettivo concreto da raggiungere e le prestazioni sono di gran lunga maggiori se a motivare c’è un compagno di squadra, una platea seppur piccola, un incentivo in più che permette di spingere nella resa. La filosofia funzionale è che la gara venga affrontata con puro spirito sportivo per superare i propri limiti, per dimostrare a se stessi le proprie capacità e mantenere una motivazione ed un impegno sempre costanti, aiuta inoltre ad acquisire maggiore autostima, a conformare il gruppo e renderlo più compatto. Per il futuro ed il Molise abbiamo grandi progetti e questo è solo l’inizio."