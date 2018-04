​Regionali 2018, incontro formativo per i presidenti di seggio

CAMPOBASSO. In vista delle elezioni regionali di domenica prossima la Prefettura di Campobasso, d’intesa con la Regione Molise, ha promosso per giovedì 19 aprile un incontro formativo riservato ai presidenti di seggio con lo scopo di fornire utili elementi informativi sugli adempimenti di competenza dei medesimi. L’incontro si terrà dalle ore 9.30 presso l’auditorium della Fondazione Molise Cultura, in via Milano a Campobasso.



Si comunica inoltre che sul sito elezioni.regione.molise.it, nella sezione ‘Pubblicazioni’, sono stati inseriti nuovi documenti inerenti, tra l’altro, le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, le tabelle di scrutinio e le modalità di voto.