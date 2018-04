Trivelle Zero e No Hub Gas, associazioni insieme a Guglionesi

GUGLIONESI. Le ragioni del No al Gasdotto Larino-Chieti, alle centrali di stoccaggio e alla maxi opera Tap-Snam. Per un futuro sano, ecologico e sostenibile, liberato dalle fonti fossili. «Ne parliamo con Augusto De Sanctis, responsabile comitato No Snam dell'Abruzzo», l’iniziativa organizzata per questo pomeriggio a Guglionesi, dalle 17, dal “Comitato No Snam Guglionesi” in collaborazione con “Trivelle zero Termoli” e “l'@ltra Guglionesi”. La realizzazione di opere per estrarre, stoccare e trasportare fonti di energia fossile è un'operazione obsoleta, soprattutto nel 2018, volta solamente al guadagno di poche grandi potenze economiche.

Un gasdotto con centri di stoccaggio costruito sul versante adriatico del nostro Paese dovrebbe già far riflettere sulla pericolosità dell'opera. Essa non porterà guadagni o incentivi per i cittadini che la subiranno ma anzi un probabile aumento delle bollette e non porterà fornitura ulteriore di gas ai cittadini ma al contrario il gas verrà venduto da Snam ai paesi del nord Europa. I nostri territori verranno semplicemente trasformati in un grande centro di estrazione, distribuzione e stoccaggio di gas fossile (Hub del gas). Emissioni nocive, rischio incendio e terremoto, deturpazione del paesaggio, danni per l'economia e per il settore turistico sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati per rilanciare la grande mobilitazione del 21 aprile a Sulmona. Il futuro che immaginiamo e per cui ci attiviamo è altro rispetto a questa maxi opera: è un futuro sostenibile, ecologico verso fonti rinnovabili che, prova a evitare danni all'ambiente e che non condanna i nostri territori a desolazione, impoverimento, devastazione e marginalizzazione.

L'appuntamento è per questo pomeriggio alle ore 17 presso la biblioteca comunale di Guglionesi, nella villa comunale "Castellara".