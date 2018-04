Campobasso-Vastese, limitazioni per i tifosi biancorossi: massimo 50 sugli spalti

VASTO. Limitazioni per i tifosi biancorossi in vista della partita Campobasso-Vastese, in programma sabato 21 aprile alle ore 15 allo Stadio ‘Nuovo Romagnoli’ di Campobasso e valida per la 15^ giornata di ritorno del Campionato di Serie D Girone F.

La Prefettura di Campobasso ha disposto la vendita di un numero massimo di 50 biglietti per il settore ospiti, da effettuarsi – entro le 19 di venerdì 20 aprile – nella ricevitoria ‘Booking Show’ del Bar Shangai in corso Mazzini, previa esibizione, da parte dell’acquirente, di un documento d’identità valido.

Nel settore ospiti, a carico della società Vastese Calcio, dovranno essere presenti, in numero di 5, volontari della stessa società con casacca riconoscibile (steward).

Le determinazioni della Prefettura sono state emanate sulla base delle indicazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che ha indicato Campobasso-Vastese come “incontro connotato da seri profili di rischio in quanto le precedenti partite disputate tra le due compagini hanno evidenziato una forte rivalità tra i tifosi della locale squadra di calcio e quelli della Vastese”. Viene fatto riferimento, inoltre, anche alla gara di andata ed agli scontri al di fuori dello Stadio ‘Aragona’ al termine della partita.