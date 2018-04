La Fly Sport chiude il campionato in casa contro il Don Orione Roma

TERMOLI. Ultima giornata del campionato cadetto di basket in carrozzina. La Fly Sport Inail Molise giocherà l’atto conclusivo della regular season davanti ai propri tifosi ma non nella consueta sede del PalaSabetta ma al PalaUnimol a Campobasso. Domenica 22 aprile, alle ore 15.00, capitan Giuseppe Maurizio e compagni si scontreranno con il quintetto del Don Orione Roma al termine della grande festa del basket in carrozzina giovanile che si svolgerà nel fine settimana nell’impianto cussino.

In casa Fly i soliti problemi di formazione incombono anche sull’ultima partita stagionale, ma non per questo i cestisti termolesi partono già sconfitti. Coach Gabriele Pasciullo ha tutta l’intenzione di chiudere l’anno agonistico 2017/2018 con una prestazione maiuscola per salutare nel migliore dei tifosi e sostenitori nella prestigiosa sede del PalaUnimol.