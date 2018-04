Scarabeo: "Greco parlasse del programma invece di coprire la sua ignoranza insultando"

"In merito alle invettive lanciate ieri da Andrea Greco all'indirizzo di Massimiliano Scarabeo, candidato alla regione nella lista di Forza Italia, lo stesso Scarabeo interviene:

"Questo giovane presuntuoso" - scrive Scarabeo - "che parla per frasi fatte di cui sembra non comprenderne nemmeno il significato (come ormai i cittadini molisani hanno intuito benissimo), e che vorrebbe diventare presidente della regione senza alcuna competenza ma solo per acclamazione trasferita dal simbolo, cioè solo per grazia ricevuta, invece di parlare degli altri spiegasse il suo programma concreto, ammesso che ne abbia uno.

E riferisse i legami precisi, passati e presenti, con la sua imbarazzante famiglia, a partire dagli zii acquisiti per finire alla gestione del business degli immigrati".