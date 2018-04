Iwobi a Campobasso: “Lega ha la ricetta giusta per il Molise”

CAMPOBASSO. Non c’era solo la nuova sede elettorale di Molise 2.0, in piazza Municipio, questa mattina. Tra gli stand allestiti dalle varie formazioni politiche che parteciperanno alle regionali di domenica prossima, anche quello della Lega.

A sostenere i candidati molisani del “Carroccio”, é accorso il neo-senatore Toni Iwobi.

Al 62enne nigeriano - nelle fila leghiste dal 1993 e ora a capo del dipartimento immigrazione del partito - abbiamo chiesto attraverso quali obiettivi e quali “battaglie” politiche possa passare il tanto agognato sviluppo del territorio regionale:

“La Lega è attualmente l’unico partito a cui sta a cuore il popolo Italiano -spiega Iwobi a Campobassoweb- La nostra è la sola ricetta giusta. Se i cittadini stanno bene, se vedono rispettati e tutelati i loro diritti, allora cresce la positività, il benessere, la voglia di restare in questo Paese. Bisogna pensare al lavoro, alle imprese, alle infrastrutture e al territorio locale, per recuperarne l’identità: in questo modo si può aprire lo sviluppo. E se c’è sviluppo, se gli italiani e i molisani vedranno finalmente migliorare le proprie condizioni di vita, é chiaro che saremo maggiormente in grado di accogliere chi viene da fuori e ospitarlo con dignità”.

Sulla sua storia personale e sulla complessa gestione del fenomeno immigratorio:

“Anche io sono immigrato, ma sono arrivato regolarmente in Italia, ho studiato e ora ho l’onore di lavorare per questo Paese. L’immigrazione- ha detto Iwobi - va regolata ed è questo il compito che spetta alla politica. Prima, però, bisogna assolutamente ripristinare ordine e legalità per non far scappare i cittadini italiani, migliorando le loro condizioni. Siamo tutti d’accordo sul fatto che si debba accogliere chi arriva in cerca di pace, scappando dal dolore della guerra, ma bisogna farlo nel rispetto delle regole e della legge, altrimenti il rischio è che si generi una pericolosa guerra tra poveri”.