Integrazione Cardarelli-Cattolica, il Forum per la difesa della sanità pubblica pretende chiarezza

CAMPOBASSO. Il governatore uscente Paolo di Laura Frattura annuncia l'intenzione di sottoscrivere l'accordo tra Regione e fondazione Cattolica per l'integrazione con l'ospedale Cardarelli e il Forum molisano per la difesa della sanità pubblica di qualità insorge e chiede chiarezza.

“Si tratta di un progetto sanitario di cui nessuno ha mai letto nulla – precisa il presidente Italo Testa facendo riferimento ad un'intervista rilasciata dal Governatore uscente - perché nulla è mai stato reso pubblico. Il Presidente, a legislatura terminata, non è nella pienezza delle sue funzioni politiche, istituzionali e amministrative, così come non lo è il Governo nazionale, depotenziati ed in carica solo per gli affari urgenti.

Con quali poteri, allora, Frattura si accinge a firmare l'accordo con una struttura sanitaria privata? - si chiede Testa - Chi ha istruito gli atti? Chi ne ha deliberato l'adozione? Chi ne conosce il contenuto? Quali sono le ragioni di urgenza ed indifferibilità tali da non consentire di attendere la proclamazione del nuovo Presidente, che potrebbe anche non essere il nuovo Commissario ad acta? E i cento milioni di investimento previsti nel Decreto, sono destinati alle strutture pubbliche o all’edilizia sanitaria privata?

La firma di quell’accordo - continua Testa - sarebbe il sugello di una legislatura in cui sono state calpestate, spesso impunemente, le più elementari regole istituzionali poste a presidio del confine tra ruoli e funzioni pubbliche e interessi privati. E sarebbe anche il colpo di grazia per l’ospedale Cardarelli, massimo presidio sanitario pubblico della regione Molise.

Il Forum molisano - conclude Testa - denuncia con forza questo ennesimo atto di prevaricazione della volontà popolare, ripetutamente espressa e manifestata; nell’imminenza del voto per il rinnovo del Governo regionale interpella con altrettanta forza tutti i candidati alla guida del nuovo Governo regionale e chiede loro un pronunciamento chiaro ed esplicito rispetto a quanto annunciato da Paolo di Laura Frattura".