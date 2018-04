Domenica la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

TERMOLI. Domenica 22 aprile 2018 si celebra in tutte le comunità cristiane la 55esima Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. “Dammi un cuore che ascolta” (cf 1Re 3,9) è il tema che ispira e accompagna il percorso vocazionale della Chiesa italiana che si inserisce anche nella preparazione del Sinodo dei vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” in programma il prossimo ottobre.

Nella diversità e nella specificità di ogni vocazione, personale ed ecclesiale, sono tre gli aspetti che Papa Francesco ha evidenziato nel messaggio dedicato alla Giornata mondiale: ascoltare, discernere e vivere la chiamata del Signore.

La Diocesi di Termoli – Larino condivide e rinnova il senso di questa domenica invitando tutte le comunità parrocchiali a unirsi nella preghiera e nella riflessione sui contenuti del messaggio del Santo Padre di cui si allega link per la consultazione integrale. Due le iniziative in programma:

- sabato 21 aprile alle 18 suor Wilfridah Chepkoech rinnoverà i voti di castità, povertà e obbedienza nel corso della messa celebrata dal vescovo a San Giuliano di Puglia, dove le suore di Maria Immacolata di Nyeri (Kenya) sono impegnate nel servizio pastorale;

- sabato 21 aprile alle 19, al Centro Diocesano Vocazioni 'La Sorgente' (chiesa di Sant'Anna piazza Duomo - Termoli) è previsto un momento di preghiera aperto a tutti a cura della Pastorale vocazionale.

“L'incontro con Gesù – ha osservato il vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca – è l'affare della vita, poi sarà nella relazione con Lui che ogni giovane, e non solo, potrà capire come giocarsela per qualcosa che non finisce ma che resta, al di là del voler seguire la via del sacerdozio, di una speciale consacrazione o del matrimonio. Gesù dà senso alla vita e proprio aprendosi senza paura a questa relazione speciale e profonda con Lui potrà nascere la scelta per la propria esistenza, una vita che, questo è il mio desiderio e l'augurio per tutti in occasione di questa Giornata universale di preghiera per le vocazioni, è che possa essere sempre di pienezza”.