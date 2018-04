Il Senatore Mario Mauro oggi a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il Sen. Mario Mauro, Presidente del Partito “POPOLARI PER L’ITALIA”, sarà oggi, 20 aprile, in Molise per la chiusura della campagna elettorale.

Due gli appuntamenti: alle ore 20:30 a San Martino in Pensilis in Piazza della Vittoria e alle ore 21:30 a Baranello presso la sala ex ristorante Aviatore in cda terranova per la chiusura della campagna elettore del candidato Vincenzo Niro.