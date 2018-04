ISERNIA - Il lavoro al tombolo è presente nel territorio molisano sicuramente già nel 1500. La scoperta è avvenuta grazie all'indagine - condotta su alcuni atti notarili nuziali conservati all'archivio storico di Campobasso - di Antonio Scasserra, direttore scientifico del Musec, il Museo dei costumi del Molise di Isernia. Fino ad oggi non era stato trovato nulla di scritto sul tombolo in un'epoca così antica. La notizia verrà approfondita oggi, dalle ore 17, nel corso dell'evento "Il filo della memoria - Il merletto a tombolo nella tradizione", nella sede de Musec. Presente anche Lidia Tedeschi, Presidente dell'Associazione Tombolo Isernia, che terrà una dimostrazione pratica di lavoro a tombolo.

Una visita al Musec equivale a un salto indietro nel tempo, a spasso tra le tradizioni nobiliari e popolari del Molise. Lo sapevate, ad esempio, che un vestito indossato da una donna dell'alta società si chiamava "abito" mentre quello delle popolane era un "costume"? Ecco, di esempi ce ne sono tanti, quasi sempre concentrati attorno al giorno del matrimonio. In quella data, infatti, il tema "abbigliamento" mostrava tutte le proprie radici sociali e culturali. Anche il colore dei "costumi" era decisivo: segnava il passaggio dall'età prematrimoniale a quella coniugata e, eventualmente, alla fase vedovile, con ovviamente una prevalenza di nero. Naturalmente il merletto era il "gioiello" che andava applicato sul vestito.

Interessante la parte dedicata agli oggetti preziosi, donati ad esempio dallo sposo alla sposa il giorno delle nozze. Orecchini "pendenti" che manifestavano l'intenzione di scacciare il malocchio, collane la cui estremità veniva appuntata sul petto, a sinistra se il cuore era "occupato", a destra se era ancora "libero", spilloni per mantenere ferma la "mappa" per la testa dalla forma con richiami "fallici" di buon auspicio per la procreazione. L'ingresso è gratuito, durante la visita sarà possibile degustare dolci e liquori tradizionali fatti in casa sulla base di antiche ricette.