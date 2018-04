Toma:"Sospendo campagna elettorale per rispetto dell'operaio deceduto durante il turno di lavoro"

“Quando ho detto che la mia sarebbe stata una campagna elettorale "perbene", intendevo sul serio. Per questo motivo ho deciso di non partecipare a nessuna chiusura di campagna elettorale, per rispetto all'operaio de La Molisana deceduto durante il turno di lavoro. Noi molisani siamo una grande comunità, per questo ritengo che non sia momento di festa, ma di silenzio. Le uniche cose che mi sento di dire è che sono vicino alla famiglia in questo momento di grande dolore”. Così in una nota Donato Toma, candidato presidente del Molise per il centrodestra.

L’interruzione della campagna è però relativa agli appuntamenti pomeridiani assunti e non già alla chiusura della campagna elettorale per la quale è confermata la partecipazione in Piazza Prefettura a Campobasso.