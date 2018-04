“Passeggiata a 6 zampe nel Borgo”, l'evento benefico a Termoli

TERMOLI. Il SAE 112 onlus e Code in Libertà, in collaborazione con l’Associazione Culturale Turismol hanno il piacere di presentare: “Passeggiata a 6 zampe nel suggestivo Borgo di Termoli”, un’interessante escursione di circa 6 km alla scoperta della storia e delle bellezze di uno dei più bei Borghi del Molise.

L’evento costituisce un’importante occasione per far camminare insieme cultura cinofila e cultura locale: la passeggiata sarà infatti animata da educatori cinofili che saranno a disposizione dei partecipanti per offrire preziosi suggerimenti e consigli per comprendere meglio le necessità del cane, prevenire e superare piccole incomprensioni e difficoltà che possono generarsi tra gli amici a 4 zampe.

Durante il percorso, la Presidente dell’Associazione Turismol commenterà le bellezze dei luoghi visitati, rivelando curiosità ed aneddoti riguardanti la storia del territorio. Programma: 09:30 Ritrovo dei partecipanti a Termoli presso Via Rio Vivo (Hotel Giorgione). 10:00 Inizio del percorso accompagnati dagli educatori cinofili di Code in Libertà e dall’Associazione Culturale Turismol. 13:00 Termine dell’escursione presso il Sottovento Cafè. Saluti ai partecipanti e rientro ai parcheggi.

Contributo d’iscrizione: euro 5,00 (la quota include la visita guidata e l’assistenza di un educatore cinofilo; non include quanto non espressamente descritto e la copertura assicurativa). Il ricavato sarà interamente devoluto a SAE 112 - Sistema Assistenziale Europeo 112 di Termoli che si occupa di attività di assistenza, formazione e addestramento in ambito socio sanitario e opera nell’ambito della difesa e della protezione civile. Si consiglia un abbigliamento adeguato ad un trekking urbano (livello “facile”), scarpe leggere da trekking, un impermeabile leggero, zaino per riporre le proprie cose e la colazione al sacco qualora si decida di fermarsi a pranzo a Termoli.

IMPORTANTE: si ricorda di portare acqua per sè e per i cani e una ciotola. Per i cani è preferibile una pettorina ad “H” e un guinzaglio lungo e fisso. In caso di maltempo l'escursione verrà posticipata a data da definirsi. E’ gradita la pre-iscrizione per organizzare meglio la passeggiata!