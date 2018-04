Un'orchidea Unicef come gesto di speranza per i più piccoli

TERMOLI. Una Piazza Unicef a Termoli. L'appuntamento in piazza Vittorio Veneto (piazza Monumento) dalle ore 10 alle ore 13. Il gazebo raccolta fondi, per l'occasione verrà gestito dai volontari della locale pro loco. Tutti fondi raccolti con l’iniziativa “L’Orchidea Unicef” verranno destinati direttamente all’obiettivo specifico di salvare la vita di decine di migliaia di bambini migranti nell’ambito della Campagna Unicef “Bambini Migranti e Rifugiati”. In particolare, i fondi raccolti nel 2018 verranno destinati ai programmi di Protezione dell’Infanzia. Non mancate a questo importante appuntamento, l'Orchidea Unicef vi attende.