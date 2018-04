Euforico Aldo Patriciello: «Un grande giorno per il centrodestra e per il Molise»

VENAFRO. “Un grande giorno per il centrodestra e per il Molise. Congratulazioni e buon lavoro al neo Presidente, Donato Toma: sono sicuro che saprà da subito mettersi al lavoro per ripagare la fiducia che gli elettori hanno avuto in lui e nella coalizione che lo ha sostenuto. Complimenti agli eletti e a tutti i candidati; alle donne e agli uomini che hanno creduto con coraggio e passione in questo progetto. Gli oltre 25mila voti raccolti da Forza Italia e Orgoglio Molise, prime due liste della coalizione di centrodestra, rappresentano un risultato davvero straordinario: la prova che i cittadini hanno saputo riconoscere il valore e la serietà della proposta politica. Il Molise ha bisogno di unità di intenti e di una programmazione strategica a lungo raggio. Mi auguro che tutti, compreso le forze di opposizione, possano partecipare in maniera costruttiva al rilancio della nostra terra con senso di responsabilità”.

Così Aldo Patriciello, parlamentare europeo e membro del Gruppo Ppe, sul risultato delle elezioni regionali in Molise.