Molise, Gasparri: «Preferenze metodo che premia radicamento territoriale»

ROMA. “Quello uscito dalle urne in Molise è un risultato positivo e abbastanza chiaro. Premia coloro che fanno del radicamento territoriale ampio la propria peculiarità. Altro elemento su cui riflettere di queste elezioni è la modalità di voto: le preferenze, troppo spesso vituperate, garantiscono ai cittadini di poter eleggere chi è impegnato a lavorare in concreto, tra la gente”. Così Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, a proposito del risultato elettorale delle regionali in Molise.