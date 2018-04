CAMPOBASSO. A bocce ferme parla Massimiliano Scarabeo. “Una sfida difficile, una battaglia politica diversa dalle altre, un risultato che ha confermato che l’idea di fare politica soltanto con gli slogan è sbagliata! La scelta che il Molise ha fatto, deve però, segnare, l’inizio di un percorso politico-istituzionale capace di dare l’input necessario perché si possa ripartire offrendo le giuste opportunità a chi ha più bisogno.

Per farlo, occorre anche una seria e fattiva collaborazione tra le forze politiche che siederanno nel prossimo Consiglio Regionale, non solo un appello a chi ha pensato di essere depositario di ogni verità senza averne la dovuta contezza, ma un auspicio che dovrà servire per aprire un confronto serio e leale con i molisani tutti, nessuno escluso.

E’ questo il messaggio che mi sento di rivolgere, per primi, a chi mi ha sostenuto e che ringrazio di vero cuore, e poi a tutto il Molise perché si arrivi ad avere una classe politica dirigente capace di affrontare e risolvere i problemi di questa regione, pensando, esclusivamente al bene di questa terra”.