Regionali, Iorio: "C'è ancora feeling con i molisani"

Isernia - "Con Toma ci sarà un vero cambiamento, non come quello ventilato dai 5 stelle". Lo ha detto Michel Iorio, neo eletto in Consiglio regionale, ai microfoni di Telemolise. "È un risultato molto soddisfacente, ringrazio tutti per questa rinnovata e inaspettata fiducia. Temevo di poter avere difficoltà, il mio obiettivo è di dare un contributo decisivo al centrodestra, ma soprattutto dare con Toma un vero cambiamento, più reale di quello che veniva ventilato dai 5 stelle. Ringrazio tutti quelli che hanno condotto questa battaglia, sono felice del feeling che ancora i molisani conservano nei miei riguardi". Sulla sua condanna, che per il momento potrebbe impedirgli di sedere in Consiglio, Iorio spiega: "Sembra anche che sia già scattata la prescrizione. Farò di tutto per risolvere la sospensione, chiedendo l'annullamento di una sentenza ingiusta".