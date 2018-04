Regionali, per Toma maggioranza assoluta in provincia di Isernia

Isernia - Maggioranza assoluta per Donato Toma in provincia di Isernia. La coalizione di centrodestra, nei 130 seggi della Provincia, ha ottenuto il 51,9% di voti. Un risultato che "doppia" quello del 2013, quando con la guida di Michele Iorio la coalizione si fermò al 26,81. Cinque anni fa il ruolo di protagonista nella coalizione fu dell'Udc, oggi è stato giocato da "Orgoglio Molise", primo partito della coalizione in Provincia di Isernia con l'11,5%. Grande balzo in avanti per il Movimento 5 Stelle, che in questa tornata ottiene il 35,2% di voti, duplicando il risultato di 5 anni fa, quando prese il 15,18%. Crollo del centrosinistra, che nel 2013 vinse le elezioni e dominò la Provincia di Isernia. Passa dal 49,16% di cinque anni fa al 12,4% di oggi.