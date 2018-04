​Diga di Chiauci ed emergenza idrica, Tiziana Magnacca sollecita il Consorzio di Bonifica Sud

SAN SALVO. “E’ inutile girarci intorno e aspettare che si arrivi alla vigilia di Ferragosto per dichiarare a residenti e turisti lo stato di emergenza perché non c’è l’acqua. La situazione della diga di Chiauci non ci fa stare tranquilli: allo stato attuale ritengo che non sarà in grado di garantire l’approvvigionamento idrico per la prossima estate”. Lo ha dichiarato questa mattina il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca nel rende nota la lettera che ha inviato nei giorni scorsi al commissario del Consorzio di Bonifica Sud, Franco Amicone, su cui ricade la gestione della diga collocata in provincia di Isernia.



Il sindaco constata che, al di là dei proclami a livello regionale, i lavori di completamento all’invaso di Chiauci siano ancora fermi al palo.

“Sono preoccupata, e non poco, considerando come in questi ultimi anni si siano registrate temperature alte e scarse precipitazioni che, assieme al considerevole aumento dei consumi idrici, hanno contribuito a creare disagi alla popolazione e alle aziende che operano nella zona industriale”.

Nella lettera inviata ad Amicone “ho ribadito come la diga di Chiauci garantisca l’approvvigionamento idrico di San Salvo Marina e di Piana Sant’Angelo, sia a uso potabile che industriale, ed ho chiesto, in particolare, di conoscere la situazione esistente della diga di Chiauci e gli interventi previsti, le prospettive future e se esistono effettive condizioni di rischio per la prossima stagione estiva, sia per le popolazioni e sia per le attività”.