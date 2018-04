Ulisse Di Giacomo: Toma restituirà fiducia al Molise massacrato da Frattura

TERMOLI. Non ne aveva benedetto la scelto, ma tent'è. Per Ulisse Di Giacomo, «Le elezioni regionali in Molise hanno decretato la vittoria netta di Donato Toma e della coalizione di centrodestra.

Adesso e’ il momento della responsabilità.

Il Presidente Toma, persona capace e di sicura affidabilità che ho avuto il piacere di conoscere, ha il compito gravoso di restituire fiducia e certezze ad una regione massacrata da cinque anni di malgoverno di Frattura e del centrosinistra, di dare speranze ai giovani tentati di andare via e alle famiglie che soffrono la crisi economica e la mancanza del lavoro.

Donato Toma ha la responsabilità di restituire al Molise l’ immagine di una regione “normale”, dove sia garantito lo stato di diritto e dove vengano premiati capacità e merito, e non la subalternità al potere o l’appartenenza ad una ristretta cerchia di amici, parenti o soci.

Lavoro, sanità, diritti civili, ambiente, infrastrutture, sviluppo: sono questi i problemi che il nuovo presidente si troverà di fronte e ai quali dovrà dare una risposta credibile.

Io sono certo che Donato Toma si dimostrerà all’altezza degli impegni che ha assunto e che lo attendono, e non deluderà le speranze che i molisani, con il loro voto, hanno riposto nella sua persona».