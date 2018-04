A Montefalcone nel Sannio una sezione tutta dominata dai giovani del paese

MONTEFALCONE NEL SANNIO. Una nostra amica, l’ex Miss Equilibria Molise, Rachele Del Borrello, finalista a Miss Italia nel 2015, scrutatrice alle elezioni regionali del Molise.

Rachele, oggi 24 anni, studentessa universitaria con la passione per la biologia e la fotografia, arrivata al quinto posto nella finalissima per la fascia di più bella d’Italia, presentata da Simona Ventura, è stata impegnata nel seggio di Montefalcone nel Sannio come segretaria del seggio. Una sezione dominata dai giovani del paese: di età compresa tra i 20 e 24 anni. Il presidente ne ha 34 di anni, il più “anziano”.